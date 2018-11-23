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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Спортинг
Гранада - Спортинг: обзор матча 23 ноября 2018
Гранада
23.11.2018, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 15 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
83'
А. Рамос
14'
И. Кофи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Спортинг
86'
Желтая карточка
П. Перес
Желтая карточка
А. Монторо
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Рамос
Пас отдал
А. Монторо
83'
Желтая карточка
А. Мартинес
80'
Желтая карточка
А. Рамос
43'
43'
Желтая карточка
М. Пейберне
28'
Желтая карточка
И. Кофи
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Кофи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Куини
ПЗ
Спортинг
17
Робин Лод
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
2-1-1-1
1
Силва
3
Мартинес
16
Диас
19
Монторо
14
Вадильо
20
Рамос
3-2-1
13
Мариньо
18
Жералдеш
14
Пейберне
3
Бабен
5
Кофи
8
Соуза
32
Джурджевич
Остались в запасе
Гранада
Спортинг
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
17
Робин Лод
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
Остались в запасе
17
Робин Лод
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Гранада - Спортинг
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
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