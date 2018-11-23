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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 23 ноября 2018
Байер
23.11.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
76'
К. Фолланд
83'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Штутгарт
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Хаверц
83'
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Хаверц
76'
42'
Желтая карточка
М. Кемпф
Желтая карточка
Л. Бендер
39'
Желтая карточка
С. Бендер
37'
34'
Желтая карточка
П. Маффео
Желтая карточка
Т. Едвай
18'
3'
Желтая карточка
К. Гентнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Градецки
4
Едвай
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
38
Беллараби
29
Хаверц
31
Фолланд
3-2-2-1-1
20
Цилер
2
Кемпф
2
Инсуа
32
Бек
28
Павар
3
Аого
4
Гентнер
25
Аскасибар
31
Гонсалес
27
Гомес
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Байер
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