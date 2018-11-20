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Расписание матчей
Лига наций
Швеция - Россия
Швеция - Россия: обзор матча 20 ноября 2018
Швеция
20.11.2018, вторник, 22:45
Лига наций, группа B2, 6 тур
2 : 0
Завершен
Россия
41'
В. Линделеф
72'
М. Берг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Россия
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
К. Ольссон
89'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
В. Классон
79'
77'
Замена
Ари
️️️️
А. Ерохин
Травма
В. Классон
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Берг
72'
Замена
И. Телин
️️️️
М. Ольссон
70'
69'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Д. Полоз
43'
Желтая карточка
Г. Джикия
ГОЛ! 1:0!
В. Линделеф
Пас отдал
М. Лустиг
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
18
Мартин Ольссон
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
23
Далер Кузяев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
22
Исаак Телин
ЦФ
Россия
1
Гилерме
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
10
Руслан Камболов
ОП
11
Павел Могилевец
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
21
Федор Чалов
ЦФ
6
Ари
ЦФ
4-4-1-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
4
Гранквист
3
Линделеф
2
Лустиг
18
Ольссон
20
Ольссон
13
Йоханссон
7
Ларссон
17
Классон
9
Берг
4-2-3-1
16
Лунев
3
Игнатьев
14
Джикия
6
Нойштедтер
17
Набабкин
23
Кузяев
8
Газинский
20
Ионов
21
Ерохин
7
Полоз
22
Дзюба
17
Классон
13
Свенссон
13
Свенссон
17
Классон
20
Ольссон
11
Гуидетти
11
Гуидетти
20
Ольссон
18
Ольссон
22
Телин
22
Телин
18
Ольссон
7
Полоз
10
Камболов
10
Камболов
7
Полоз
20
Ионов
7
Заболотный
7
Заболотный
20
Ионов
21
Ерохин
6
Ари
6
Ари
21
Ерохин
Остались в запасе
Швеция
Россия
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Гилерме
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Швеция - Россия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал, Матч! Премьер
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