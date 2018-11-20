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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Польша
Португалия - Польша: обзор матча 20 ноября 2018
Португалия
20.11.2018, вторник, 22:45
Лига наций, группа A3, 6 тур
1 : 1
Завершен
Польша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Португалия - Польша
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
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