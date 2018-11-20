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Расписание матчей
Лига наций
Шотландия - Израиль
Шотландия - Израиль: обзор матча 20 ноября 2018
Шотландия
20.11.2018, вторник, 22:45
Лига наций, группа C1, 6 тур
3 : 2
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шотландия - Израиль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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