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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Камерун
Бразилия - Камерун: обзор матча 20 ноября 2018
Бразилия
20.11.2018, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Камерун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
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