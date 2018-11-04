Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 04 ноября 2018
Сампдория
04.11.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 4
Завершен
Торино
65'
Ф. Квальярелла
12'
А. Белотти
43'
А. Белотти (П)
56'
Я. Фальке
78'
А. Иццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Торино
78'
ГОЛ! 1:4!
А. Иццо
Пас отдал
А. Белотти
ГОЛ! 1:3!
Ф. Квальярелла
65'
56'
ГОЛ! 0:3!
Я. Фальке
Пас отдал
О. Эйна
51'
Желтая карточка
С. Мейте
43'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Белотти
Желтая карточка
А. Экдаль
40'
32'
Желтая карточка
Т. Ринкон
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Д. Прат
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
18
Берешиньски
26
Тонелли
2
Андерсен
26
Прат
8
Экдаль
8
Баррето
17
Сапонара
27
Квальярелла
10
Капрари
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
26
Джиджи
29
Де Сильвестри
34
Эйна
8
Ринкон
33
Базелли
8
Мейте
44
Фальке
11
Белотти
Остались в запасе
Сампдория
Торино
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Сампдория - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Торино
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+