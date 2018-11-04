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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Кайсериспор
Анкарагюджю - Кайсериспор: обзор матча 04 ноября 2018
Анкарагюджю
04.11.2018, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Кайсериспор
27'
Р. Фати
57'
Т. Чери (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Кайсериспор
87'
Желтая карточка
Б. Басачикоглу
76'
Вторая желтая
Ж. Кана-Бийик
67'
Желтая карточка
Р. Ротман
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Чери
ГОЛ! 1:0!
Р. Фати
27'
24'
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Кайсериспор
89
Атила Тюран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Анкарагюджю
14
Антон Путило
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
3-2-1-1
21
Джа-Джедже
22
Озгенк
2
Айхан
26
Коне
8
Пинту
91
Фати
23
Тьеви
2-2-3
89
Тюран
27
Кана-Бийик
9
Чери
4
Ротман
18
Варела
9
Булут
7
Басачикоглу
Остались в запасе
Анкарагюджю
Кайсериспор
14
Антон Путило
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
14
Антон Путило
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Анкарагюджю - Кайсериспор
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
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Анкарагюджю
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