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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Крузейро
Америка Минейро - Крузейро: обзор матча 04 ноября 2018
Америка Минейро
04.11.2018, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Крузейро
18'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Крузейро
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Арраскаэта
Начало матча
Статистика матча Америка Минейро - Крузейро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Америка Минейро
Крузейро
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