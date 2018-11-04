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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Анжер
Сент-Этьен - Анжер: обзор матча 04 ноября 2018
Сент-Этьен
04.11.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
4 : 3
Завершен
Анжер
26'
Л. Диони
45+1'
М. Дебюши
73'
В. Мансе (АГ)
89'
Р. Амума
24'
М. Павлович
45+3'
Ф. Тайт
71'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Анжер
ГОЛ! 4:3!
Р. Амума
Пас отдал
Р. Кабелла
89'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
В. Мансе
73'
71'
ГОЛ! 2:3!
С. Баокен
Пас отдал
Ф. Тайт
Желтая карточка
А. Норден
50'
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Ф. Тайт
Пас отдал
М. Павлович
ГОЛ! 2:1!
М. Дебюши
Пас отдал
Т. Колоджейчак
45'
+1
29'
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
ГОЛ! 1:1!
Л. Диони
Пас отдал
Л. Перрен
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
4-2-2-2
16
Руффье
24
Перрен
3
Суботич
15
Колоджейчак
26
Дебюши
10
Селнаэс
6
М'Вила
70
Норден
5
Кабелла
99
Диони
10
Хазри
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
17
Ндойе
15
Капелле
29
Тайт
13
Баокен
Остались в запасе
Сент-Этьен
Анжер
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Сент-Этьен - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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