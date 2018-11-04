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Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 04 ноября 2018
Манчестер Сити
04.11.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
6 : 1
Завершен
Саутгемптон
6'
У. Худт (АГ)
12'
С. Агуэро
18'
Д. Сильва
45+2'
Р. Стерлинг
67'
Р. Стерлинг
90+1'
Л. Сане
30'
Д. Ингс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
ГОЛ! 6:1!
Л. Сане
Пас отдал
Р. Стерлинг
90'
+1
82'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Ингс
73'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Н. Редмонд
73'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Уорд-Проус
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
72'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Фернандиньо
69'
Замена
В. Компани
️️️️
Д. Стоунз
68'
ГОЛ! 5:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
С. Агуэро
67'
ГОЛ! 4:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
С. Агуэро
45'
+2
Желтая карточка
С. Агуэро
38'
30'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Ингс
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Л. Сане
18'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
12'
10'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Худт
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
20
Силва
10
Сане
10
Агуэро
21
Сильва
4-1-3-2
29
МакКарти
21
Соареш
5
Стивенс
29
Худт
5
Бертранд
99
Лемина
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
7
Лонг
28
Ингс
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
6
Стоунз
4
Компани
4
Компани
6
Стоунз
5
Фернандиньо
18
Делф
18
Делф
5
Фернандиньо
27
Редмонд
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
27
Редмонд
28
Ингс
17
Армстронг
17
Армстронг
28
Ингс
30
Уорд-Проус
21
Обафеми
21
Обафеми
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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