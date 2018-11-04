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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Спортинг
Санта-Клара - Спортинг: обзор матча 04 ноября 2018
Санта-Клара
04.11.2018, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
62'
Б. Дост (П)
75'
М. Акунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Спортинг
80'
Желтая карточка
Б. Гаспар
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Акунья
Красная карточка
Патрик
64'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Дост
Желтая карточка
А. Карвальо
54'
25'
Желтая карточка
Нани
14'
Желтая карточка
С. Коатес
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Санта-Клара - Спортинг
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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Санта-Клара
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