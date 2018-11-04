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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 04 ноября 2018
Краснодар
04.11.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
16'
Ари
72'
Ари
7'
Э. Шомуродов
81'
С. Ингасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
90'
+5
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Желтая карточка
Д. Стоцкий
90'
+5
Замена
К. Рамирес
️️️️
Вандерсон
87'
81'
ГОЛ! 2:2!
С. Ингасон
Пас отдал
В. Кьяртанссон
77'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ари
77'
ГОЛ! 2:1!
Ари
Пас отдал
Вандерсон
72'
Замена
К. Куэва
️️️️
М. Перейра
66'
65'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Гулиев
63'
Замена
А. Ионов
️️️️
Б. Сигурдарсон
Желтая карточка
М. Перейра
57'
ГОЛ! 1:1!
Ари
Пас отдал
Ю. Газинский
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Шомуродов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Антон Салетрос
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Синицын
89
Стоцкий
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
77
Каборе
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
39
Ари
94
Вандерсон
4-1-2-1-2
30
Песьяков
18
Паршивлюк
6
Сигурдссон
15
Ингасон
16
Вилюш
8
Гацкан
4
Юсупов
99
Гулиев
92
Щадин
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
94
Вандерсон
2
Рамирес
2
Рамирес
94
Вандерсон
10
Перейра
99
Куэва
99
Куэва
10
Перейра
39
Ари
18
Игнатьев
18
Игнатьев
39
Ари
99
Гулиев
17
Зуев
17
Зуев
99
Гулиев
16
Сигурдарсон
11
Ионов
11
Ионов
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
14
Шомуродов
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
1
Сергей Ещенко
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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