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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 04 ноября 2018
Удинезе
04.11.2018, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Милан
90+7'
А. Романьоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
90'
+8
Желтая карточка
А. Романьоли
90'
+7
ГОЛ! 0:1!
А. Романьоли
Пас отдал
Сусо
Красная карточка
Б. Нуйтинк
90'
+5
Желтая карточка
И. Пуссетто
71'
68'
Желтая карточка
К. Сапата
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
64'
48'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Желтая карточка
Самир
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-4-1-1
1
Муссо
5
тер Авест
5
Троост-Эконг
3
Опоку
33
Самир
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
23
Пуссетто
15
Ласанья
3-3-1-1-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
25
Сапата
20
Абате
93
Лаксальт
8
Бакайоко
13
Родригес
19
Кессье
10
Сусо
9
Игуаин
10
Кутроне
Остались в запасе
Удинезе
Милан
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Удинезе - Милан
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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