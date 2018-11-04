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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 04 ноября 2018
Бетис
04.11.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 11 тур
3 : 3
Завершен
Сельта
33'
Л. Морон
57'
Х. Фирпо
87'
С. Каналес
63'
М. Гомес
69'
Б. Мендес
84'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Сельта
ГОЛ! 3:3!
С. Каналес
87'
84'
ГОЛ! 2:3!
М. Гомес
Пас отдал
Э. Юлсагер
82'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
А. Манди
78'
Желтая карточка
Х. Фирпо
72'
Желтая карточка
Франсис
69'
69'
ГОЛ! 2:2!
Б. Мендес
Пас отдал
Д. Юнка
Желтая карточка
Хоакин
65'
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Э. Юлсагер
62'
Желтая карточка
Д. Юнка
ГОЛ! 2:0!
Х. Фирпо
Пас отдал
А. Гуардадо
57'
ГОЛ! 1:0!
Л. Морон
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
23
Фирпо
5
Бартра
26
Сидней
2
Манди
10
Карвалью
27
Франсис
18
Гуардадо
20
Каналес
20
Ло Чельсо
80
Морон
4-2-3-1
1
Альварес
22
Мальо
14
Ронкалья
22
Кабрал
17
Юнка
5
Йокушлу
8
Бельтран
10
Мендес
7
Мор
17
Буфал
10
Аспас
Остались в запасе
Бетис
Сельта
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Бетис - Сельта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
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