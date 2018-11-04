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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Лидс
Уиган Атлетик - Лидс: обзор матча 04 ноября 2018
Уиган Атлетик
04.11.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
6'
Р. Джеймс
9'
П. Эрнандес
46'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Лидс
Желтая карточка
С. Морси
90'
+2
89'
Желтая карточка
Б. Дуглас
Желтая карточка
К. МакМанаман
79'
57'
Желтая карточка
П. Эрнандес
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Руф
9'
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
М. Клих
ГОЛ! 1:0!
Р. Джеймс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
3-2-3-1
28
Уолтон
33
Берн
4
Кипр
33
Робинсон
3
Нейсмит
14
Бирн
33
Джеймс
8
Морси
24
Гибсон
14
Гарнер
3-3-2-1-1
1
Пикок-Фаррел
30
Дуглас
18
Янссон
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
7
Алиоски
28
Форшоу
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Лидс
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Уиган Атлетик - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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