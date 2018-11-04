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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 04 ноября 2018
Зенит
04.11.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
32'
К. Маркизио (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
Замена
А. Анюков
️️️️
О. Шатов
90'
+1
88'
Замена
З. Садаев
️️️️
З. Плиев
Вторая желтая
Л. Паредес
83'
Желтая карточка
А. Ерохин
78'
77'
Замена
Б. Балай
️️️️
М. Митришев
Желтая карточка
Л. Паредес
69'
Замена
А. Ерохин
️️️️
К. Маркизио
62'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Р. Мак
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Маркизио
32'
20'
Желтая карточка
Раванелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Олег Шатов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛАЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Исмаэл
ЦП
12
Раванелли
АП
19
Олег Иванов
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Лунев
23
Чернов
2
Маммана
20
Иванович
13
Нету
5
Паредес
10
Маркизио
14
Кузяев
21
Мак
27
Шатов
22
Дзюба
3-3-1-3
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
3
Плиев
40
Уциев
8
Думбия
5
Мохаммади
11
Исмаэл
95
Митришев
19
Иванов
12
Раванелли
27
Шатов
22
Анюков
22
Анюков
27
Шатов
10
Маркизио
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Маркизио
21
Мак
9
Дриусси
9
Дриусси
21
Мак
95
Митришев
9
Балай
9
Балай
95
Митришев
3
Плиев
9
Садаев
9
Садаев
3
Плиев
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Ахмат
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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