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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 04 ноября 2018
Вильярреал
04.11.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
90+3'
А. Педраса
77'
Р. Мори (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леванте
Желтая карточка
А. Гонсалес
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Педраса
Пас отдал
Н. Сансоне
90'
+3
78'
Желтая карточка
Э. Барди
77'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Мори
Желтая карточка
С. Касерес
39'
37'
Желтая карточка
Р. Рочина
31'
Желтая карточка
Джейсон
Желтая карточка
Х. Коста
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Леванте
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
26
Мори
14
Мигелон
14
Тригерос
35
Касерес
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
9
Экамби
7
Морено
4-1-3-2
13
Ойер
21
Поштиго
5
Чема
44
Пьер
3
Гарсия
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
23
Джейсон
25
Моралес
9
Марти
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
8
Шейк Дукур
ОП
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Коке
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Коке
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Вильярреал - Леванте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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