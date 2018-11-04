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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - СПАЛ
Лацио - СПАЛ: обзор матча 04 ноября 2018
Лацио
04.11.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 1
Завершен
СПАЛ
26'
Ч. Иммобиле
35'
Ч. Иммобиле
59'
Д. Катальди
70'
М. Пароло
28'
М. Антенуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - СПАЛ
76'
Желтая карточка
Т. Сионек
ГОЛ! 4:1!
М. Пароло
70'
69'
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ! 3:1!
Д. Катальди
59'
57'
Желтая карточка
Э. Луис
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Кайседо
35'
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Антенуччи
Пас отдал
М. Лаццари
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Катальди
26'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-4-2
1
Стракоша
13
Уоллес
26
Раду
4
Патрик
15
Ачерби
19
Лулич
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
9
Иммобиле
10
Кайседо
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
34
Викари
27
Фелипе
33
Бонифази
29
Лаццари
4
Коста
6
Миссироли
16
Вальдифиори
25
Луис
7
Антенуччи
37
Петанья
Остались в запасе
Лацио
СПАЛ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Альфред Гомис
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Лацио - СПАЛ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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