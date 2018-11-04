Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Хетафе
Уэска - Хетафе: обзор матча 04 ноября 2018
Уэска
04.11.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
50'
Х. Этчейта
90+1'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Хетафе
90'
+4
Желтая карточка
Д. Джене
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
Ф. Портильо
85'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
А. Гальяр
85'
Желтая карточка
Р. Семеду
74'
Желтая карточка
Д. Феррейро
74'
Желтая карточка
Д. Мусто
59'
54'
Желтая карточка
Анхель
ГОЛ! 1:0!
Х. Этчейта
Пас отдал
Д. Феррейро
50'
Желтая карточка
Х. Мирамон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Йованович
35
Семеду
3
Этчейта
5
Пулидо
21
Мирамон
29
Акапо
18
Мусто
7
Гюрлер
16
Гомес
7
Феррейро
9
Эрнандес
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
6
Кабрера
5
Антунеш
22
Суарес
20
Фулкье
8
Арамбарри
88
Максимович
21
Ндиайе
9
Анхель
19
Молина
Остались в запасе
Уэска
Хетафе
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Уэска - Хетафе
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
Все
Уэска
Хетафе
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+