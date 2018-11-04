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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Алавес
Эйбар - Алавес: обзор матча 04 ноября 2018
Эйбар
04.11.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
69'
Х. Хордан
90+1'
П. Диоп
4'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Алавес
ГОЛ! 2:1!
П. Диоп
Пас отдал
Х. Хордан
90'
+1
Желтая карточка
П. Диоп
88'
Желтая карточка
А. Арбилья
78'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
73'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хордан
Пас отдал
М. Кукурелья
69'
Красная карточка
П. де Бласис
62'
24'
Красная карточка
Р. Дуарте
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Гарсия
Пас отдал
Джони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
17
Борха
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Алавес
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
3
Анхель
23
Арбилья
15
Оливейра
7
Пенья
18
Диоп
19
Хордан
8
Эскаланте
14
Орельяна
8
де Бласис
19
Кике
4-2-1-3
1
Сивера
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
3
Марипан
5
Дуарте
19
Гарсия
17
Пина
24
Джони
9
Кальери
17
Борха
11
Гомес
Остались в запасе
Эйбар
Алавес
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Эйбар - Алавес
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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