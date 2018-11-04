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Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 04 ноября 2018
Челси
04.11.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
32'
А. Мората
65'
А. Мората
70'
Педро
53'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кристал Пэлас
86'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
80'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. МакАртур
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Жоржиньо
80'
71'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Майер
ГОЛ! 3:1!
Педро
Пас отдал
М. Алонсо
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
Э. Азар
65'
Замена
Э. Азар
️️️️
Р. Баркли
64'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Виллиан
64'
53'
ГОЛ! 1:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Педро
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
10
Виллиан
9
Педро
21
Мората
4-1-2-3
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
7
Майер
10
Заа
10
Виллиан
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Виллиан
21
Жоржиньо
4
Фабрегас
4
Фабрегас
21
Жоржиньо
6
Баркли
10
Азар
10
Азар
6
Баркли
11
МакАртур
27
Шлупп
27
Шлупп
11
МакАртур
7
Майер
10
Айю
10
Айю
7
Майер
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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