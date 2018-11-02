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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Эмполи
Наполи - Эмполи: обзор матча 02 ноября 2018
Наполи
02.11.2018, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 11 тур
5 : 1
Завершен
Эмполи
9'
Л. Инсинье
38'
Д. Мертенс
64'
Д. Мертенс
90'
А. Милик
90+3'
Д. Мертенс
58'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Эмполи
ГОЛ! 5:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
А. Милик
Пас отдал
Д. Мертенс
90'
86'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
Замена
А. Милик
️️️️
П. Зелински
83'
79'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
С. Учан
68'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Р. Крунич
67'
Замена
М. Зайц
️️️️
А. Аква
ГОЛ! 3:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
64'
Замена
Аллан
️️️️
Ф. Руис
63'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Рог
63'
58'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Р. Крунич
42'
Желтая карточка
И. Беннасер
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
К. Кулибали
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Карнезис
3
Кулибали
24
Малку
52
Максимович
4
Хюсай
24
Диавара
8
Руис
7
Зелински
26
Рог
10
Инсинье
10
Мертенс
4-5-1
49
Проведель
22
Ди Лоренцо
26
Сильвестре
13
Антонелли
22
Майетта
25
Траоре
10
Беннасер
18
Аква
48
Учан
33
Крунич
9
Капуто
8
Руис
25
Аллан
25
Аллан
8
Руис
26
Рог
7
Кальехон
7
Кальехон
26
Рог
7
Зелински
30
Милик
30
Милик
7
Зелински
33
Крунич
21
Паскуаль
21
Паскуаль
33
Крунич
18
Аква
8
Зайц
8
Зайц
18
Аква
48
Учан
27
ла Гумина
27
ла Гумина
48
Учан
Остались в запасе
Наполи
Эмполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Наполи - Эмполи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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