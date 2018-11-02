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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Динамо (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 02 ноября 2018
Динамо (мол)
02.11.2018, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА (мол)
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Статистика матча Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
1
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1
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0
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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