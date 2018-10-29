Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Гезтепе
Акхисар Беледиеспор - Гезтепе: обзор матча 29 октября 2018
Акхисар Беледиеспор
29.10.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Гезтепе
3'
Жозуэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Гезтепе
Желтая карточка
М. Лопеш
90'
+4
89'
Желтая карточка
Бету
61'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
Желтая карточка
Г. Вурал
54'
Желтая карточка
Э. Барбоза
25'
11'
Желтая карточка
Л. Гассама
ГОЛ! 1:0!
Жозуэ
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
10
Жозуэ
АП
11
Онур Айик
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
17
Адриен Регаттен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Гезтепе
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
3-1-3-1-2
99
Озтюрк
77
Вурал
22
Юмлу
88
Османпаша
13
Лопеш
18
Джевикер
20
Сиссоко
7
Барбоза
10
Жозуэ
11
Селезнев
11
Айик
2-3-1
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
71
Бийого Поко
7
Озтекин
5
Боргес
35
Джером
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Гезтепе
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Гезтепе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
Новости команд
Все
Акхисар Беледиеспор
Гезтепе
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:33
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Суперлига Турции: шансы «Гезтепе» и «Чорума» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:33
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Суперлига Турции: шансы «Гезтепе» и «Чорума» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+