Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 29 октября 2018
Лацио
29.10.2018, понедельник, 22:30
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 3
Завершен
Интер
28'
М. Икарди
41'
М. Брозович
70'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
Желтая карточка
Д. Катальди
71'
70'
ГОЛ! 0:3!
М. Икарди
Пас отдал
Б. Валеро
49'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Желтая карточка
Ш. Раду
48'
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Брозович
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
26'
Желтая карточка
К. Асамоа
19'
Желтая карточка
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-4-2
1
Стракоша
5
Фелипе
26
Раду
15
Ачерби
77
Марушич
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
47
Бадель
16
Пароло
9
Иммобиле
10
Кайседо
3-1-3-2-1
1
Ханданович
24
Врсалько
13
Миранда
37
Шкриньяр
77
Брозович
23
Мариу
15
Весино
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Лацио
Интер
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Лацио - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Интер
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+