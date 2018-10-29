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Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 29 октября 2018
Крылья Советов
29.10.2018, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
22'
Л. Паредес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Канунников
89'
88'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Кузяев
Замена
М. Самарджич
️️️️
С. Корниленко
81'
79'
Замена
А. Анюков
️️️️
Е. Чернов
Вторая желтая
А. Рохель
77'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Й. Молло
70'
Желтая карточка
Н. Чичерин
62'
Желтая карточка
С. Корниленко
59'
59'
Желтая карточка
Л. Нету
57'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Ерохин
52'
Желтая карточка
Э. Маммана
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паредес
Пас отдал
А. Дзюба
10'
Травма
А. Ерохин
Желтая карточка
А. Рохель
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
89
Йоан Молло
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Пол Антон
ЦП
44
Евгений Башкиров
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-3-1-2
1
Рыжиков
2
Рохель
4
Чичерин
90
Бурлак
31
Зотов
89
Молло
44
Башкиров
5
Антон
31
Ткачук
12
Корниленко
99
Канунников
4-1-2-2-1
99
Лунев
13
Нету
2
Маммана
20
Иванович
23
Чернов
5
Паредес
10
Маркизио
14
Кузяев
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
12
Корниленко
19
Самарджич
19
Самарджич
12
Корниленко
89
Молло
91
Яковлев
91
Яковлев
89
Молло
99
Канунников
7
Соболев
7
Соболев
99
Канунников
23
Чернов
22
Анюков
22
Анюков
23
Чернов
21
Ерохин
27
Шатов
27
Шатов
21
Ерохин
14
Кузяев
21
Оздоев
21
Оздоев
14
Кузяев
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
64
Олег Ланин
ОП
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
64
Олег Ланин
ОП
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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