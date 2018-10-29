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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 29 октября 2018
Тоттенхэм
29.10.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
6'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
Желтая карточка
Б. Дэвис
90'
+4
90'
+2
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Марез
89'
Замена
В. Компани
️️️️
Д. Сильва
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Моура
81'
Замена
Д. Алли
️️️️
М. Дембеле
74'
71'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
С. Агуэро
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Э. Дайер
67'
61'
Желтая карточка
Фернандиньо
53'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Л. Моура
45'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
15
Дайер
4
Дэвис
2
Триппьер
8
Дембеле
17
Сиссоко
9
Ламела
7
Моура
9
Кейн
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
23
Менди
5
Фернандиньо
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
21
Сильва
15
Дайер
4
Уинкс
4
Уинкс
15
Дайер
8
Дембеле
8
Алли
8
Алли
8
Дембеле
7
Моура
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Моура
21
Сильва
4
Компани
4
Компани
21
Сильва
10
Агуэро
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
10
Агуэро
26
Марез
9
Жезус
9
Жезус
26
Марез
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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