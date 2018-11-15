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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Россия
Германия - Россия: обзор матча 15 ноября 2018
Германия
15.11.2018, четверг, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Россия
8'
Л. Сане
25'
Н. Зюле
40'
С. Гнабри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Россия
78'
Замена
А. Семенов
️️️️
К. Набабкин
Замена
Л. Горецка
️️️️
Л. Сане
77'
75'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Ионов
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Гнабри
73'
73'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
К. Рауш
71'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Н. Шульц
️️️️
Й. Хектор
70'
Травма
Й. Хектор
69'
Замена
С. Руди
️️️️
К. Хаверц
65'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Т. Вернер
65'
64'
Желтая карточка
А. Ерохин
61'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
Замена
Д. Та
️️️️
А. Рюдигер
60'
55'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ари
ГОЛ! 3:0!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Хаверц
40'
ГОЛ! 2:0!
Н. Зюле
Пас отдал
А. Рюдигер
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
С. Гнабри
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Тило Керер
ПАЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
4
Константин Рауш
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
6
Ари
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Марко Ройс
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Россия
1
Антон Шунин
ВР
1
Гилерме
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Руслан Камболов
ОП
11
Павел Могилевец
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
7
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
3
Хектор
2
Рюдигер
4
Гинтер
15
Зюле
6
Киммих
15
Керер
20
Гнабри
19
Сане
7
Хаверц
11
Вернер
4-2-3-1
16
Лунев
17
Набабкин
14
Джикия
6
Нойштедтер
4
Рауш
8
Газинский
23
Кузяев
20
Ионов
11
Миранчук
21
Ерохин
6
Ари
3
Хектор
0
Шульц
0
Шульц
3
Хектор
2
Рюдигер
4
Та
4
Та
2
Рюдигер
19
Сане
8
Горецка
8
Горецка
19
Сане
7
Хаверц
19
Руди
19
Руди
7
Хаверц
11
Вернер
14
Брандт
14
Брандт
11
Вернер
20
Гнабри
13
Мюллер
13
Мюллер
20
Гнабри
4
Рауш
13
Кудряшов
13
Кудряшов
4
Рауш
17
Набабкин
5
Семенов
5
Семенов
17
Набабкин
23
Кузяев
10
Камболов
10
Камболов
23
Кузяев
11
Миранчук
21
Миранчук
21
Миранчук
11
Миранчук
20
Ионов
7
Полоз
7
Полоз
20
Ионов
6
Ари
7
Заболотный
7
Заболотный
6
Ари
Остались в запасе
Германия
Россия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
11
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Антон Шунин
ВР
1
Гилерме
ВР
4
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
11
Марко Ройс
АП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
1
Гилерме
ВР
4
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Германия - Россия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал, Матч! Премьер
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