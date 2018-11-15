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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - США
Англия - США: обзор матча 15 ноября 2018
Англия
15.11.2018, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Англия - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
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