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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Испания
Хорватия - Испания: обзор матча 15 ноября 2018
Хорватия
15.11.2018, четверг, 22:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
3 : 2
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Хорватия - Испания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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