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Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Северная Ирландия
Ирландия - Северная Ирландия: обзор матча 15 ноября 2018
Ирландия
15.11.2018, четверг, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Северная Ирландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
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