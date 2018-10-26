Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 26 октября 2018
Фрайбург
26.10.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
1'
Н. Петерсен (П)
57'
Л. Вальдшмидт
90+4'
Л. Хелер
20'
Т. Азар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
ГОЛ! 3:1!
Л. Хелер
90'
+4
78'
Желтая карточка
Д. Закария
ГОЛ! 2:1!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Я. Хаберер
57'
Желтая карточка
М. Франтц
29'
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Азар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Петерсен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-3-2-2
1
Шволов
3
Хайнц
5
Гульде
4
Кох
30
Гюнтер
27
Хефлер
17
Кюблер
8
Франтц
19
Хаберер
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
4-2-3-1
1
Зоммер
5
Ланг
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
6
Закария
5
Штробль
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Фрайбург
Боруссия М
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+