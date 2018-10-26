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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Сент-Этьен
Ним - Сент-Этьен: обзор матча 26 октября 2018
Ним
26.10.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
74'
Р. Алиуи
1'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Сент-Этьен
90'
+3
Желтая карточка
В. Хазри
Желтая карточка
Д. Буанга
90'
+1
Замена
К. Депрес
️️️️
У. Бозок
89'
83'
Желтая карточка
Р. Кабелла
83'
Замена
А. Диуссе
️️️️
О. Селнаэс
78'
Замена
Л. Диони
️️️️
К. Монне-Паке
ГОЛ! 1:1!
Р. Алиуи
Пас отдал
У. Бозок
74'
Замена
Р. Алиуи
️️️️
Б. Гийом
70'
66'
Желтая карточка
Я. М'Вила
62'
Замена
Я. Салибу
️️️️
А. Норден
Замена
Д. Буанга
️️️️
С. Алакуш
29'
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
М. Дебюши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-2-2-2
13
Бернардони
27
Мауасса
4
Ландре
23
Бриансон
22
Алакуш
10
Саванье
25
Валь
9
Тиуб
20
Рипар
17
Бозок
9
Гийом
4-2-2-2
16
Руффье
26
Дебюши
3
Суботич
15
Колоджейчак
24
Перрен
10
Селнаэс
6
М'Вила
5
Кабелла
70
Норден
22
Монне-Паке
10
Хазри
22
Алакуш
99
Буанга
99
Буанга
22
Алакуш
9
Гийом
7
Алиуи
7
Алиуи
9
Гийом
17
Бозок
9
Депрес
9
Депрес
17
Бозок
10
Селнаэс
10
Диуссе
10
Диуссе
10
Селнаэс
22
Монне-Паке
99
Диони
99
Диони
22
Монне-Паке
70
Норден
93
Салибу
93
Салибу
70
Норден
Остались в запасе
Ним
Сент-Этьен
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Паскаль Планк
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ним - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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