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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла: обзор матча 26 октября 2018
Куинз Парк Рейнджерс
26.10.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
38'
П. Вшолек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
Желтая карточка
М. Луонго
83'
Желтая карточка
П. Вшолек
81'
ГОЛ! 1:0!
П. Вшолек
Пас отдал
Д. Кэмерон
38'
Желтая карточка
Д. Линч
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ламли
22
Ранхель
37
Ляйстнер
6
Линч
21
Бидуэлл
5
Кэмерон
10
Эзе
21
Луонго
15
Фримен
22
Вшолек
10
Хемед
3-2-2-1-2
1
Нюланд
4
Туанзебе
21
Хаттон
17
Честер
27
Эль-Мохамади
3
Тэйлор
7
МакГинн
8
Бьярнасон
10
Грилиш
18
Абрахам
26
Коджиа
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
31
Марк Банн
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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