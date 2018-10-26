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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Аланьяспор
Бурсаспор - Аланьяспор: обзор матча 26 октября 2018
Бурсаспор
26.10.2018, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Аланьяспор
2'
Я. Латовлевич
45+2'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Аланьяспор
ГОЛ! 2:0!
А. Кара
45'
+2
Желтая карточка
С. Баджи
39'
ГОЛ! 1:0!
Я. Латовлевич
Пас отдал
Т. Торун
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Аланьяспор
2
Байано
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
3-2-1-1
27
Шеджу
14
Латовлевич
26
Ярдымджи
35
Кара
25
Баджи
8
Торун
10
Станку
3-2-2
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
8
Маниатис
5
Сакей
34
Алкилич
10
Фернандес
10
Джалма
Остались в запасе
Бурсаспор
Аланьяспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
6
Филипе Аугусто
ОП
2
Байано
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
2
Байано
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Бурсаспор - Аланьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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