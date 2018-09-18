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Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Боруссия Д
Брюгге - Боруссия Д: обзор матча 18 сентября 2018
Брюгге
18.09.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
85'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Боруссия Д
90'
Желтая карточка
С. Кагава
85'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
84'
Замена
М. Дауд
️️️️
Ю. Вайгль
Замена
Л. Опенда
️️️️
Й. Фоссен
82'
Замена
Э. Деннис
️️️️
А. Данжума
76'
69'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Д. Санчо
62'
Замена
С. Кагава
️️️️
М. Гетце
Замена
Д. Коолс
️️️️
Т. Вльетинк
56'
19'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-3-1-2
30
Летица
4
Денсвил
6
Пулен
3
Митрович
77
Вльетинк
25
Вормер
20
Ванакен
23
Ритс
7
Данжума
7
Уэсли
9
Фоссен
3-3-1-3
1
Бюрки
27
Вольф
22
Диалло
25
Аканджи
26
Пищек
5
Вайгль
29
Шмельцер
28
Витсель
19
Санчо
27
Гетце
18
Ройс
77
Вльетинк
27
Коолс
27
Коолс
77
Вльетинк
7
Данжума
17
Деннис
17
Деннис
7
Данжума
9
Фоссен
17
Опенда
17
Опенда
9
Фоссен
19
Санчо
11
Пулишич
11
Пулишич
19
Санчо
5
Вайгль
81
Дауд
81
Дауд
5
Вайгль
27
Гетце
10
Кагава
10
Кагава
27
Гетце
Остались в запасе
Брюгге
Боруссия Д
34
Этан Хорват
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Брюгге - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Ян Брейдель
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