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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - ПСВ
Барселона - ПСВ: обзор матча 18 сентября 2018
Барселона
18.09.2018, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
4 : 0
Завершен
ПСВ
32'
Л. Месси
75'
У. Дембеле
77'
Л. Месси
87'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - ПСВ
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
87'
Замена
А. Видаль
️️️️
И. Ракитич
85'
Замена
Артур
️️️️
У. Дембеле
83'
82'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
П. Росарио
Замена
К. Лангле
️️️️
Ф. Коутиньо
81'
Вторая желтая
С. Умтити
79'
78'
Замена
Д. Мален
️️️️
С. Бергвейн
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
77'
ГОЛ! 2:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Ф. Коутиньо
75'
66'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Н. Виргевер
57'
Желтая карточка
Л. де Йонг
Желтая карточка
С. Умтити
55'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
32'
30'
Желтая карточка
Н. Виргевер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
3-1-2-3-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
3-2-2-3
41
Зут
24
Виргевер
5
Швааб
17
Анхелиньо
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
26
Перейро
11
Лосано
26
де Йонг
34
Бергвейн
11
Коутиньо
2
Лангле
2
Лангле
11
Коутиньо
10
Дембеле
6
Артур
6
Артур
10
Дембеле
11
Ракитич
23
Видаль
23
Видаль
11
Ракитич
24
Виргевер
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
24
Виргевер
13
Росарио
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
13
Росарио
34
Бергвейн
14
Мален
14
Мален
34
Бергвейн
Остались в запасе
Барселона
ПСВ
24
Яспер Силлессен
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Барселона - ПСВ
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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