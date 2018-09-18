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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Престон
Лидс - Престон: обзор матча 18 сентября 2018
Лидс
18.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 0
Завершен
Престон
37'
Л. Купер
74'
Т. Робертс
82'
Т. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Престон
ГОЛ! 3:0!
Т. Робертс
Пас отдал
М. Клих
82'
ГОЛ! 2:0!
Т. Робертс
Пас отдал
К. Филлипс
74'
52'
Желтая карточка
Д. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Купер
Пас отдал
Б. Дуглас
37'
Желтая карточка
Э. Алиоски
30'
26'
Желтая карточка
А. Брауне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
30
Дуглас
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
3-4-2
1
Радд
14
Фишер
6
Дэвис
5
Кларк
14
Джонсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
10
Хэрроп
9
Мулт
47
Робинсон
Остались в запасе
Лидс
Престон
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Крис Максвелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Лидс - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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