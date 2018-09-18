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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Тоттенхэм
Интер - Тоттенхэм: обзор матча 18 сентября 2018
Интер
18.09.2018, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
86'
М. Икарди
90+2'
М. Весино
53'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Тоттенхэм
ГОЛ! 2:1!
М. Весино
Пас отдал
С. де Врей
90'
+2
90'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Г. Кейн
Замена
Б. Валеро
️️️️
Р. Наингголан
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
К. Асамоа
86'
82'
Желтая карточка
М. Ворм
72'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Э. Ламела
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Политано
72'
64'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
Замена
А. Кандрева
️️️️
И. Перишич
64'
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Э. Ламела
51'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
И. Перишич
43'
38'
Желтая карточка
Д. Санчес
Желтая карточка
М. Шкриньяр
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
6
де Врей
13
Миранда
37
Шкриньяр
77
Брозович
27
Асамоа
15
Весино
44
Наингголан
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
3-2-1-3-1
13
Ворм
6
Санчес
14
Вертонген
15
Дайер
92
Орье
4
Дэвис
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
44
Наингголан
6
Валеро
6
Валеро
44
Наингголан
5
Перишич
87
Кандрева
87
Кандрева
5
Перишич
21
Политано
17
Кейта
17
Кейта
21
Политано
9
Кейн
3
Роуз
3
Роуз
9
Кейн
9
Ламела
4
Уинкс
4
Уинкс
9
Ламела
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
Остались в запасе
Интер
Тоттенхэм
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Интер - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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