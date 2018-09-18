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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Атлетико
Монако - Атлетико: обзор матча 18 сентября 2018
Монако
18.09.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
18'
С. Грандсир
31'
Д. Коста
45+1'
Х. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Атлетико
90'
+2
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
А. Траоре
78'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Грандсир
77'
70'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Корреа
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Аолу
69'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Н. Шадли
58'
Желтая карточка
Д. Сидибе
52'
48'
Желтая карточка
Х. Хименес
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Х. Хименес
Пас отдал
Коке
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ! 1:0!
С. Грандсир
18'
Желтая карточка
Р. Фалькао
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Бенальо
39
Хенрикс
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
96
Н'Дорам
14
Аолу
89
Шадли
18
Тилеманс
7
Грандсир
9
Фалькао
4-1-2-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
21
Эрнандес
16
Родри
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
7
Гризманн
19
Коста
89
Шадли
11
Мбула
11
Мбула
89
Шадли
14
Аолу
10
Траоре
10
Траоре
14
Аолу
7
Грандсир
9
Силла
9
Силла
7
Грандсир
10
Корреа
18
Лемар
18
Лемар
10
Корреа
Остались в запасе
Монако
Атлетико
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Монако - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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