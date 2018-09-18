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Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Наполи
Црвена Звезда - Наполи: обзор матча 18 сентября 2018
Црвена Звезда
18.09.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Наполи
90'
+5
Желтая карточка
М. Руй
90'
+2
Желтая карточка
А. Милик
Замена
В. Шимич
️️️️
М. Марин
87'
Замена
М. Павков
️️️️
Р. Боаки
81'
75'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Х. Кальехон
75'
Замена
А. Унас
️️️️
П. Зелински
61'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Аллан
57'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Д. Йованчич
️️️️
Б. Йовичич
56'
Желтая карточка
М. Дегенек
55'
Желтая карточка
Н. Крстичич
37'
17'
Желтая карточка
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Марко Марин
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
21
Велько Шимич
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-2-1-2
82
Борян
23
Родич
90
Савич
5
Дегенек
30
Стойкович
32
Йовичич
23
Чаушич
7
Крстичич
22
Марин
22
Боаки
31
Набуан
4-3-1-2
1
Оспина
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
32
Йовичич
29
Йованчич
29
Йованчич
32
Йовичич
22
Марин
21
Шимич
21
Шимич
22
Марин
22
Боаки
50
Павков
50
Павков
22
Боаки
7
Кальехон
17
Гамшик
17
Гамшик
7
Кальехон
7
Зелински
96
Унас
96
Унас
7
Зелински
25
Аллан
10
Мертенс
10
Мертенс
25
Аллан
Остались в запасе
Црвена Звезда
Наполи
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Црвена Звезда - Наполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Райко Митич
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