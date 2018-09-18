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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - ПСЖ
Ливерпуль - ПСЖ: обзор матча 18 сентября 2018
Ливерпуль
18.09.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
3 : 2
Завершен
ПСЖ
30'
Д. Старридж
36'
Д. Милнер (П)
90+2'
Р. Фирмино
40'
Т. Менье
83'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - ПСЖ
Замена
Фабиньо
️️️️
С. Мане
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
В. ван Дейк
90'
+2
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Салах
85'
83'
ГОЛ! 2:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
80'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Э. Кавани
80'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Старридж
72'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Менье
40'
ГОЛ! 2:1!
Т. Менье
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Милнер
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Э. Робертсон
30'
Желтая карточка
В. ван Дейк
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
15
Даниэль Старридж
ВР
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
ПСЖ
1
Себастьен Сибуа
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Лассана Диарра
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-2
15
Старридж
3
Робертсон
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
3-2-1-2-2
23
Ареоля
3
Силва
3
Кимпембе
5
Маркиньос
12
Менье
24
Бернат
12
Рабьо
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Кавани
10
Мбаппе
10
Мане
6
Фабиньо
6
Фабиньо
10
Мане
10
Салах
10
Шакири
10
Шакири
10
Салах
15
Старридж
9
Фирмино
9
Фирмино
15
Старридж
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Кавани
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Кавани
Остались в запасе
Ливерпуль
ПСЖ
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ливерпуль - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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