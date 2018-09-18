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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Халл Сити
Уиган Атлетик - Халл Сити: обзор матча 18 сентября 2018
Уиган Атлетик
18.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
21'
С. Морси
43'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Халл Сити
72'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
45'
+2
Желтая карточка
Й. де Вейс
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
30'
Желтая карточка
Э. Личай
ГОЛ! 1:0!
С. Морси
Пас отдал
У. Григг
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
33
Рис Джеймс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Уиган Атлетик
40
Оуэн Эванс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
3-4-1-1
28
Уолтон
22
Данкли
4
Кипр
33
Робинсон
33
Джеймс
8
Морси
8
Эванс
25
Пауэлл
24
Якобс
28
Григг
3-2-2-3
1
Маршалл
6
Стюарт
4
Элфик
30
де Вейс
2
Личай
3
Кингсли
36
Ирвин
7
Хенриксен
20
Боуэн
18
Мартин
12
Дико
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Халл Сити
14
Натан Бирн
ПЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
40
Оуэн Эванс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
40
Оуэн Эванс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Уиган Атлетик - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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