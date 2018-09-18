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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Бристоль Сити
Вест Бромвич - Бристоль Сити: обзор матча 18 сентября 2018
Вест Бромвич
18.09.2018, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
4 : 2
Завершен
Бристоль Сити
16'
Д. Родригес (П)
24'
Д. Гэйл
28'
Д. Родригес
63'
Х. Барнс
60'
Л. Келли
68'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Бристоль Сити
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
90'
+2
68'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
К. О'Доуда
ГОЛ! 4:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Гэйл
63'
Желтая карточка
Д. Ливермор
62'
60'
ГОЛ! 3:1!
Л. Келли
Пас отдал
Н. Элиассон
40'
Желтая карточка
М. Уоткинс
ГОЛ! 3:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Х. Барнс
28'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
Х. Барнс
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Родригес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Лайам Уолш
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
5
Бартли
3
Гиббс
26
Хегази
15
Доусон
8
Ливермор
11
Барнс
18
Бэрри
25
Филлипс
34
Гэйл
16
Родригес
4-3-3
85
Мяенпяя
32
Хант
6
Келли
4
Уэбстер
26
Калас
47
О'Доуда
7
Пак
8
Браунхилл
23
Уоткинс
18
Вайманн
9
Тейлор
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бристоль Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Бромвич - Бристоль Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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