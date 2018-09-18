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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Брентфорд
Ипсвич Таун - Брентфорд: обзор матча 18 сентября 2018
Ипсвич Таун
18.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
31'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Брентфорд
Желтая карточка
Й. Кнудсен
90'
+3
57'
Желтая карточка
Й. Барбе
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мопе
Пас отдал
О. Уоткинс
5'
Желтая карточка
Н. Мопе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
3-2-2-1
1
Геркен
2
Донасьен
3
Кнудсен
28
Пеннингтон
4
Чамберс
12
Спенс
8
Скьюз
18
Уорд
10
Харрисон
3-3-4
25
Бентли
3
Дальсгаард
2
Мефам
15
Конса
15
Мокоджо
16
МакИкран
14
Сойерс
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
10
Бенрахма
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Брентфорд
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Ипсвич Таун - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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