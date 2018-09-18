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Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Порту
Шальке-04 - Порту: обзор матча 18 сентября 2018
Шальке-04
18.09.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Порту
64'
Б. Эмболо
75'
Отавио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Порту
90'
Замена
Эрнани
️️️️
Отавио
86'
Желтая карточка
Э. Эррера
Замена
А. Арит
️️️️
С. Сердар
84'
82'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Я. Браими
78'
Желтая карточка
Х. Корона
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Отавио
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Б. Эмболо
72'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Ут
65'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
У. МакКенни
64'
60'
Замена
Х. Корона
️️️️
В. Абубакар
Желтая карточка
М. Ут
53'
Желтая карточка
Б. Эмболо
27'
13'
Пенальти не реализован!
А. Теллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Порту
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
20
Адриан
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-4-1-2
1
Ферманн
22
Настасич
26
Сане
27
Налдо
18
Шепф
8
Сердар
29
МакКенни
6
Бенталеб
20
Калиджиури
7
Эмболо
13
Ут
4-1-2-2-1
12
Касильяс
18
Фелипе
3
Милитао
2
Перейра
13
Теллес
2
Перейра
8
Браими
16
Эррера
91
Марега
25
Отавио
9
Абубакар
8
Сердар
77
Арит
77
Арит
8
Сердар
13
Ут
22
Коноплянка
22
Коноплянка
13
Ут
7
Эмболо
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
7
Эмболо
9
Абубакар
17
Корона
17
Корона
9
Абубакар
8
Браими
27
Оливейра
27
Оливейра
8
Браими
25
Отавио
27
Эрнани
27
Эрнани
25
Отавио
Остались в запасе
Шальке-04
Порту
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Шальке-04 - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
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