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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Ротерхэм
Астон Вилла - Ротерхэм: обзор матча 18 сентября 2018
Астон Вилла
18.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
27'
Т. Абрахам
82'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ротерхэм
ГОЛ! 2:0!
Я. Боласи
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
82'
73'
Желтая карточка
Д. Мэтток
Желтая карточка
Т. Абрахам
68'
65'
Желтая карточка
С. Аджайи
Желтая карточка
А. Эль-Гази
37'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Коджиа
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
3-3-2-2
1
Нюланд
17
Честер
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
15
Йединак
14
Хурихейн
7
МакГинн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
26
Коджиа
18
Абрахам
3-2-3-2
1
Родак
26
Винер
6
Вуд
6
Аджайи
3
Мэтток
3
Мэннинг
6
Волкс
17
Тауэлл
7
Уильямс
19
Васселл
14
Смит
Остались в запасе
Астон Вилла
Ротерхэм
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Астон Вилла - Ротерхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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