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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 18 сентября 2018
Сток Сити
18.09.2018, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
57'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
82'
Желтая карточка
О. МакБарни
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
Пас отдал
Б. Афобе
57'
Желтая карточка
О. Этебо
38'
Желтая карточка
Э. Питерс
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
31
Ян Дханда
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
15
Мартина
4
Мартинс-Инди
7
Аллен
10
Инс
18
Вудс
5
Этебо
23
Афобе
92
Диуф
3-2-1-2-1
1
Мюлдер
3
ван дер Хоорн
20
Картер-Викерс
13
Ольссон
26
Ноутон
14
Робертс
6
Гримес
7
Джеймс
15
Раутледж
12
Дайер
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Сток Сити - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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