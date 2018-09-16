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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 16 сентября 2018
Кальяри
16.09.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Милан
4'
Ж. Педро
56'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Кессье
Желтая карточка
Д. Срна
72'
56'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ф. Кессье
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-4-1-2
28
Краньо
33
Срна
24
Клаван
19
Романья
19
Падоин
26
Брадарич
23
Барелла
19
Кастро
17
Фариас
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
37
Мусаккио
13
Родригес
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
9
Игуаин
Остались в запасе
Кальяри
Милан
18
Симоне Арести
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Кальяри - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
1 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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